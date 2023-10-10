Об этом лучший учитель Украины 2020 года Василий Дякив рассказал в интервью 24 Каналу. И уточнил, нужно ли, по его мнению, высшее образование сегодня для достижения успеха.

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Можно ли не получать высшее образование и быть успешным

Дякив, в частности, рассказал об интересном исследовании и его результатах.

Что интересно: представители поколения Альфа и поколения Центениалов к 28 годам уже 5 – 6 раз меняют место работы,

– уточнил он.

И добавил, что украинцы же рассуждают стереотипами, лекалами Советского Союза, что обязательно нужно получать высшее образование.

Ребенок не должен подстраиваться под желание родителей, а следовать зову,

– считает учитель.

Он также подчеркнул, что ректоры вузов также должны захотеть изменять систему высшего образования и деятельность вуза. В частности, стремиться и вносить в законодательство те положения, которые позволяют это реализовать.