Василий Дякив – учитель истории и гражданского образования, соавтор государственного стандарта базового среднего образования, соавтор учебников, победитель национальной премии Global Teacher Prize Ukraine 2020 в интервью 24 Каналу высказал свою точку зрения на этот счет. Он считает, что предметов в старшей школе должно быть не 20.
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Сколько предметов должно быть в старшей школе
Учитель подчеркнул: говорит об этом с 2016 года.
В старшей школе должно быть не 20, а 8 – 10 предметов. По крайней мере, стоит сделать часть из этих 20 предметов проектными,
– отметил он.
И добавил: для этого можно организовать переходный период, чтобы детям и учителям было легче адаптироваться.
Когда сразу вводить в высшей школе 8 предметов, будет происходить значительное высвобождение педагогов. Но я понимаю, что сокращение предметов повлечет за собой увольнение учителей и их сопротивление. Ведь у нас образование всегда консервативное,
– считает Дьяков.
Сокращение количества предметов в школе: что известно
- Глава МОН Оксен Лисовой несколько месяцев назад заявил, что количество предметов в школах нужно уменьшить.
- И ни в коем случае – увеличивать.
- МОН принялся за оптимизацию учебных программ и изучение школьной нагрузки на детей.
- Украинцы, к слову, активно отозвались по предложению министра и в комментариях к его посту на фейсбуке высказали свои мнения.
- Лисовой впоследствии заявил, что ключевые учебные дисциплины, которые сейчас изучают в школе, не будут сокращать.