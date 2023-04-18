По словам Лисового, МОН будет сейчас заниматься оптимизацией учебных программ. В частности, чиновники будут изучать школьную нагрузку на детей.

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Лисовой предложил обсуждение

Министр привел пример, когда в 7 – 9 классе дети изучают около 20 предметов. Такое количество сложно усвоить и без стресса, акцентировал министр. В частности, в условиях, которые есть сейчас в Украине.

Лисовой пригласил украинцев к обсуждению / скриншот поста министра Как отреагировали украинцы Украинцы активно откликнулись на предложение министра и в комментариях к его посту в фейсбуке высказали свои мысли. При этом рассказали о зарубежном опыте обучения их детей в разных странах. Предлагаем вам самые популярные комментарии. Так, земляки считают, что ученики в Украине перегружены и учат "много ненужных предметов". Мама школьников, которые из-за войны пошли в школу в Польше, говорит, что после возвращения дети скучают по иностранной школе и страдают в нашем учебном заведении. И приводит аргументы, почему так. Украинцы также считают, что вопрос нужно решать по-настоящему, ведь на уроках преподают неинтересно, дети устают. При этом земляки поддерживают сокращение количества предметов в школе и просмотр учебной программы. К теме Лисовой обратился к украинцам из-за сокращения количества предметов в школе

Лисовой рассказал о срочных изменениях в украинском образовании