Заместитель министра образования и науки Украины по вопросам высшего образования Михаил Винницкий в эфире национального телемарафона рассказал, какие новации содержит реформа и чего ждать студентам и преподавателям от законопроекта "Об индивидуальных образовательных траекториях".

Важно Заочное обучение отменят, студентам дают свободу: высшее образование ожидают фундаментальные изменения

Какие новации предполагает реформа высшего образования

Винницкий рассказал: законопроект позволит студентам формировать свою нагрузку по-другому. До этого они формировали его по принципу 60 кредитов в год.

Этот законопроект предлагает, что можно варьировать в пределах 30 кредитов. Или наоборот – быстрее закончить бакалавриат – за 3 года например,

– уточнил он.

Чиновник объяснил, что это европейский стандарт – сочетание дневной и дистанционной формы обучения. В Украине до сих пор существует советский рудимент образования – заочная форма обучения. И европейские партнеры это не очень-то понимают. Для того, чтобы полностью войти в европейское пространство высшего образования, нужно несколько изменить формы получения образования в Украине.

Смотрите также Когда в Украине отменят заочную форму обучения

Что изменится в работе преподавателей

Винницкий также рассказал, что реформа повлияет на работу преподавателей разными способами. При этом подчеркнул, что заочная форма – это не качество образования. В то же время МОН хочет улучшить качество образования. Преподаватели при этом должны несколько изменить свой подход, в частности улучшить навыки дистанционного обучения.

За последние три года мы увидели, что есть достаточное количество преподавателей, способных действительно предоставить качественные услуги по дистанционному образованию. Это та вещь, которая сейчас развивается в Украине и за рубежом, и мы хотели бы усилить это развитие,

– подчеркнул заместитель Лисового.

И добавил, что университетская среда достаточно консервативная, но со временем в Украине привыкнут к новациям. По словам Винницкого, Украина входит в европейское пространство, поэтому мы должны соответствовать европейским стандартам.

Читайте Студенты смогут закончить обучение в вузе раньше

Всех ли студентов будут касаться новации

Чиновник подчеркнул: те студенты, которые начали обучение по определенной форме, так его и завершат. Законопроект будет касаться вступления и поступающих в 2024 году.

Мы внедряем гибкость по отношению к выборочным предметам, вступление возможно будет на отрасль с возможностью избрания своей специальности. Все эти инновации стартуют в сентябре 2024 года,

– отметил заместитель главы МОН,

И добавил, что реформа нацелена на то, чтобы улучшить субъектность украинского студента. При этом акцентировал внимание, что у студентов появляется больше возможностей для выбора, но и большая ответственность.

Напомним: сферу высшего образования в Украине ожидают фундаментальные изменения Правительство уже приняло соответствующий законопроект. Подробности читайте по ссылке.