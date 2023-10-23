При этом этим формам обучения уже нашли замену. Такие изменения предусматривает принятый Кабмином законопроект.

Смотрите также Студенты смогут закончить обучение в вузе раньше

Когда в Украине отменят заочное обучение

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что заочную и вечернюю формы обучения заменит дистанционка.

Украине нужны образованные граждане, поэтому отказываемся от заочки с 2024 года,

– заявил чиновник.

Он при этом назвал заочное обучение советским рудиментом. Также заявил, что дистанционка продемонстрировала свою эффективность. В Украине же не требуется покупка дипломов и образование "для галочки".

В министерстве образования и науки Украины добавили, что студенты, получающие образование на заочной и вечерней форме, смогут завершить обучение в этом формате. Однако уже с 2024 года вступление будет возможно только на дистанционную или дневную формы.

Какие еще фундаментальные изменения ожидают сферы высшего образования в соответствии с принятым законопроектом, читайте по ссылке "Заочное обучение отменят, студентам дают свободу: высшее образование ожидают фундаментальные изменения".