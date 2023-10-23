Это правило будет касаться контрактников. Такие изменения предусматривает согласованный правительством законопроект, согласующий фундаментальные изменения в сфере высшего образования.

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Студенты смогут самостоятельно регулировать сроки обучения

Глава Минцифры Михаил Федоров анонсировал, что впоследствии студенты, получающие образование в украинских ЗВО по контракту, смогут регулировать срок обучения.

Так, студенты будут иметь право, к примеру, ускорить обучение и завершить бакалавриат не через 4, а через 3 года. Или наоборот – получить соответствующую степень за 6 лет.

По мнению чиновника, такое изменение позволит студентам формировать удобный график, чтобы иметь возможность еще и работать или сосредотачиваться больше на конкретных предметах.

В Минобразования при этом уточнили, что годовая учебная нагрузка будет составлять 30 – 80 кредитов ЕКТС вместо жестких 60. Поэтому студенты сами смогут распределять количество кредитов в течение их срока обучения.

Какие еще фундаментальные изменения ожидают сферы высшего образования в соответствии с принятым законопроектом, читайте по ссылке "Заочное обучение отменят, студентам дают свободу: высшее образование ожидают фундаментальные изменения".