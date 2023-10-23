Це правило стосуватиметься контрактників. Такі зміни передбачає погоджений урядом законопроєкт, який погоджує фундаментальні зміни у сфері вищої освіти.

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Студенти зможуть самостійно регулювати терміни навчання

Очільник Мінцифри Михайло Федоров анонсував, що згодом студенти, які здобувають освіту в українських ЗВО за контрактом, зможуть регулювати термін навчання.

Так, студенти матимуть право, до прикладу, пришвидшити навчання й завершити бакалаврат не за 4, а за 3 роки. Або ж навпаки – здобути відповідний ступінь за 6 років.

На думку посадовця, така зміна дасть можливість студентам формувати зручний графік, аби мати змогу ще й працювати чи зосереджуватись більше на конкретних предметах.

У Міносвіти при цьому уточнили, що річне навчальне навантаження становитиме 30 – 80 кредитів ЄКТС замість жорстких 60. Тож студенти самі зможуть розподіляти кількість кредитів упродовж їхнього терміну навчання.

Які ще фундаментальні зміни очікують на сферу вищої освіти відповідно до ухваленого законопроєкту, читайте за посиланням "Заочне навчання скасують, студентам дають свободу: вищу освіту очікують фундаментальні зміни".