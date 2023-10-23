При цьому цим формам навчання уже знайшли заміну. Такі зміни передбачає ухвалений Кабміном законопроєкт.
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Коли в Україні скасують заочне навчання
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що заочну та вечірню форми навчання замінить дистанційка.
Україні потрібні освічені громадяни, тому відмовляємося від заочки з 2024 року,
– заявив посадовець.
Він при цьому назвав заочне навчання радянським рудиментом. Також заявив, що дистанційка продемонструвала свою ефективність. Натомість в Україні не потрібне купування дипломів та освіта "для галочки".
У міністерстві освіти і науки України додали, що студенти, які здобувають освіту на заочній та вечірній формі, зможуть завершити навчання у цьому форматі. Однак уже з 2024 року вступ буде можливим лише на дистанційну або денну форми.