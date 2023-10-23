При цьому цим формам навчання уже знайшли заміну. Такі зміни передбачає ухвалений Кабміном законопроєкт.

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Коли в Україні скасують заочне навчання

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що заочну та вечірню форми навчання замінить дистанційка.

Україні потрібні освічені громадяни, тому відмовляємося від заочки з 2024 року,

– заявив посадовець.

Він при цьому назвав заочне навчання радянським рудиментом. Також заявив, що дистанційка продемонструвала свою ефективність. Натомість в Україні не потрібне купування дипломів та освіта "для галочки".

У міністерстві освіти і науки України додали, що студенти, які здобувають освіту на заочній та вечірній формі, зможуть завершити навчання у цьому форматі. Однак уже з 2024 року вступ буде можливим лише на дистанційну або денну форми.

Які ще фундаментальні зміни очікують на сферу вищої освіти відповідно до ухваленого законопроєкту, читайте за посиланням "Заочне навчання скасують, студентам дають свободу: вищу освіту очікують фундаментальні зміни".