Денежные средства предусмотрели для повышения квалификации учителей, которые преподают этот предмет, а также на закупку средств обучения и компьютеров для учебных кабинетов.

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Уроки "Защиты Украины" изменят

Так, 100 миллионов будут направлены на профессиональное развитие учителей, а 1,64 миллиарда гривен – на закупку оборудования.

В МОН говорят, что так уроки по вышеупомянутому предмету должны стать более практико ориентированными, а обучение – эффективным в соответствии с обновленной в сентябре 2023 учебной программы. Ведь в условиях полномасштабной войны уроки "Защиты Украины" приобретают новое значение.

Это не отвлеченные знания, а вполне конкретные навыки, потребность в которых ученичество видит каждый день. Это умение вести себя в критических ситуациях, базовые навыки к медицинской помощи, знание, как защитить себя и других в случае опасности, как обращаться с взрывоопасными предметами, использовать новейшее оборудование и т.д.

– заявил глава МОН Оксен Лисовой.

По его словам, эти знания и навыки могут спасти жизнь ученикам, которые пойдут во взрослую жизнь. Также сегодня актуально, как никогда, национально-патриотическое воспитание, которое является составляющей борьбы с российской агрессией.

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На что потратят средства

Средства будут направлены для школ, училищ и колледжей, обеспечивающих предоставление полного общего среднего образования.

За средства субвенции приобретут такое учебное оборудование:

симуляции управления дронами;

обучающие тиры и макеты;

аптечки и тренажеры для сердечной реанимации, тренажер дефибриллятора, турникеты;

обучающие наборы для работы с электроникой, связью и 3D-печатью.

Особенности использования субвенции, критерии ее распределения утвердит Минобразования совместно с Минфином.

Средства можно будет освоить в 2024 году.