Глава Нацполиции Иван Выгивский рассказал детали о проекте "Офицеры школьной безопасности". По его словам, эта задача поставила для выполнения руководство государства.
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Выгивский рассказал о проекте "Офицеры школьной безопасности"
Выгивский отметил, что реализация этого проекта – не желание полиции просто набрать людей и не ити в армию. Он направлен на усиление безопасности в учебных заведениях, чтобы туда не могли попасть посторонние лица и нельзя было пронести опасные предметы.
Этот полицейский станет неким охранником, сможет в контакте с администрациями школ и родительскими комитетами донести рекомендации по необходимым мерам безопасности, будет защищать детей,
– заявил глава Нацполиции.
И добавил, что реализация проекта будет способствовать возвращению наших граждан в Украину, которые боятся, что их дети будут в опасности в школах.
Проект, к слову, уже стартовал. На местах, по словам Выгивского, будут заключать договоры между полицией охраны и местными ОТГ, на территории которых расположены школы. Полицейские в школах будут осуществлять соответствующий пропускной режим с функционированием арочного металлодетектора.
Что касается оружия у полицейского офицера безопасности в школах, то сейчас это дискуссионный вопрос. Мы ведем диалог с директорами школ, и есть разные мнения по этому поводу,
– заявил глава Нацполиции.
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В украинских школах будут усиливать безопасность
- Глава МВД Игорь Клименко не так давно заявил, что в школах будут усиливать меры безопасности.
- Там будут находиться на службе полицейские.
- Это будет специально отобранный, обученный и экипированный человек.
- На входах в школы также установят металлоискатели и арки.
- Особое внимание будут обращать на школы, расположенные недалеко от зоны боевых действий и границы с Беларусью.
- Вскоре 500 стражей порядка уже начнут выполнять эти обязанности.