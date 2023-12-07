Так, глава МВД Украины Игорь Клименко анонсировал внедрение комплекса мер по формированию безопасной образовательной среды.
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МВД усиливает безопасность в украинских школах
Клименко подчеркнул, что в учебных заведениях будет находиться на службе работник полиции. Он будет отвечать за безопасность детей.
Специалисты будут отбираться по конкурсу, они пройдут тщательную проверку и медосмотр. Далее – специализированное обучение, чтобы быть готовыми к любым вызовам,
– рассказал Клименко.
Усилят, по его словам, и пропускной режим в учебных заведениях. В каждом здании установят рамки и будут использовать металлоискатели.
Уже скоро стартуем с набором и отбором кандидатов. А пока 70% учебных заведений оборудованы тревожными кнопками и находятся под защитой полиции охраны,
– добавил глава МВД.
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