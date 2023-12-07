Так, глава МВД Украины Игорь Клименко анонсировал внедрение комплекса мер по формированию безопасной образовательной среды.

Смотрите также Общемировая тенденция: какие вызовы перед школами возникают в условиях войны

МВД усиливает безопасность в украинских школах

Клименко подчеркнул, что в учебных заведениях будет находиться на службе работник полиции. Он будет отвечать за безопасность детей.

Специалисты будут отбираться по конкурсу, они пройдут тщательную проверку и медосмотр. Далее – специализированное обучение, чтобы быть готовыми к любым вызовам,

– рассказал Клименко.

Усилят, по его словам, и пропускной режим в учебных заведениях. В каждом здании установят рамки и будут использовать металлоискатели.

Уже скоро стартуем с набором и отбором кандидатов. А пока 70% учебных заведений оборудованы тревожными кнопками и находятся под защитой полиции охраны,

– добавил глава МВД.

Смотрите также Украинских учеников назвали одними из самых мотивированных в учебе во время презентации PISA-2022