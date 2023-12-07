Так, глава МВС України Ігор Клименко анонсував впровадження комплексу заходів для формування безпечного освітнього середовища.

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МВС посилює безпеку в українських школах

Клименко наголосив: у навчальних закладах перебуватиме на службі працівник поліції. Він відповідатиме за безпеку дітей.

Фахівців відбиратимемо за конкурсом, вони пройдуть ретельну перевірку та медогляд. Далі – спеціалізоване навчання, щоб бути готовими до будь-яких викликів,

– розповів Клименко.

Посилять, за його словами, і пропускний режим у навчальних закладах. У кожній будівлі встановлять рамки та використовуватимуть металошукачі.

Вже скоро стартуємо із набором та відбором кандидатів. А поки що 70% закладів освіти обладнані тривожними кнопками та перебувають під захистом поліції охорони,

– додав очільник МВС.

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