Об этом заявил руководитель директората образования и навыков Организации экономического сотрудничества и развития Андреас Шляйхер в ходе презентации результатов исследования PISA-2022.

Смотрите также Дефицит учителей в украинских школах вырос – отчет PISA-2022

Украинских учеников назвали одними из самых мотивированных в обучении

Он заявил, что наше государство имеет лучшие результаты среди стран, которые потратили меньше средств на обучение одного ученика.

Также он отметил высокий уровень цифровизации в Украине.

Шляйхер добавил и то, что украинские школьники заявили о очень высоком уровне принадлежности к школе. По его словам, это признак того, что наши педагоги не только преподают предмет, но и оказывают учащимся эмоциональную поддержку во время войны.

Все же глава вышеупомянутого директората акцентировал, что школьники в Украине нуждаются в улучшении в использовании навыков (в том числе математических) в реальной жизни. И отметил существенную разницу в обучении детей из богатых и менее состоятельных семей.

Вот что мы можем узнать на примере Украины. Даже при таких трудных условиях никогда не следует отступать от образования – это залог лучшего будущего,

– заявил Шляйхер.