Результаты международного исследования представили Министерство образования и науки и Украинский центр оценивания. Его осуществляют раз в три года, включая более 80 стран мира. Этот цикл PISA-2022 был проведен через четыре года из-за пандемии коронавируса.

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Обнародовали результаты исследования качества образования PISA-2022

В 2022 году Украина вторично приняла участие в этом исследовании. Его провели в 18 из 27 регионов нашей страны. Глава МОН Оксен Лисовой заявил, что Украина – единственная страна, проведшая исследования в условиях войны.

Цифры неутешительные, но предполагаемые

​– заявил министр Лисовой во время презентации.

В среднем, по итогам PISA-2022, во всех странах наблюдалось беспрецедентное падение успеваемости во всех предметных отраслях. Основным отрицательным фактором считают пандемию коронавируса. В Украине прибавилась еще и полномасштабная война. Она влияет на успеваемость и ментальное здоровье школьников.

Украинским детям сложнее добиваться успехов в учебе. Критически важно поддерживать совместные усилия правительства и партнеров по образовательному сектору в разработке и внедрении общенациональной стратегии восстановления образования,

– отметил глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Мунир Мамедзаде.

С результатами исследования можно ознакомиться здесь.

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Какие результаты в пределах разных отраслей

В цикле PISA 2022 математика была ведущей отраслью исследования. У украинских учеников самый низкий уровень образовательных потерь среди всех изучаемых отраслей.

Высокие результаты в цикле 2022 года украинские ученики получили по естественнонаучным дисциплинам.

В чтении украинские ученики показали результат на 38 баллов ниже по сравнению с исследованием 2018 года. Наибольшее падение результатов в цикле PISA-2022 – именно в области чтения.

В целом Украина продемонстрировала более высокие результаты из всех трех отраслей, чем Болгария, Молдова и Грузия. В то же время результаты Эстонии, Польши и Словакии выше.



Обнародовали результаты международного исследования качества образования PISA-2022 / МОН

Какие факторы влияют на обучение

Результаты PISA продемонстрировали также, что ученики из сельской местности отстают от своих сверстников из больших городов в чтении почти на пять лет, в естественнонаучных дисциплинах – на четыре, а по математике – более чем на четыре с половиной года обучения.

Если говорить о гендерном разрыве в результатах ученичества, то ребята на 10 баллов опережают девушек по математике, а в чтении девушки опережают ребят на 23 балла (свыше года обучения). В то же время в области науки разницы почти нет.

По сравнению с референтными странами в Украине учащиеся тратят на домашние задания по математике больше времени.

Исследование также продемонстрировало существенное снижение уровня буллинга среди учащихся по сравнению с 2018 годом. Предполагается, что это связано, в частности, с переходом на дистанционное обучение.

В общем, результаты PISA-2022 оказались ниже результатов прошлого цикла, что ожидаемо. Руководитель МОН подчеркнул, что уже начали работу по наверстанию образовательных потерь.