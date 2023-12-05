Результати міжнародного дослідження представили Міністерство освіти і науки та Український центр оцінювання. Його здійснюють раз на три роки, охоплюючи понад 80 країн світу. Цей цикл PISA-2022 провели через чотири роки через пандемію коронавірусу.
Дивіться також Корисно навіть відмінникам: чому важливо готуватися до НМТ і які курси обрати
Оприлюднили результати дослідження якості освіти PISA-2022
2022 року Україна вдруге взяла участь у цьому дослідженні. Його провели у 18 з 27 регіонів нашої країни. Очільник МОН Оксен Лісовий заявив, що Україна – єдина країна, яка провела дослідження в умовах війни.
Цифри невтішні, але передбачувані,
– заявив міністр Лісовий під час презентації.
У середньому, за підсумками PISA-2022, у всіх країнах спостерігали безпрецедентне падіння успішності в усіх предметних галузях. Основним негативним чинником вважають пандемію коронавірусу. В Україні додалася ще й повномасштабна війна. Вона впливає на успішність і ментальне здоров'я школярів.
Українським дітям складніше досягати успіхів у навчанні. Критично важливо підтримувати спільні зусилля уряду й партнерів з освітнього сектору в розробленні та впровадженні загальнонаціональної стратегії відновлення освіти,
– зазначив голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде.
Із результатами дослідження можна ознайомитися тут.
Дивіться також Безпека в інтернеті: де шукати якісний українськомовний навчальний контент для дошкільнят
Які результати у межах різних галузей
У циклі PISA 2022 року математика була провідною галуззю дослідження. В українських учнів найнижчий рівень освітніх втрат серед усіх досліджуваних галузей.
Найвищі результати в циклі 2022 року українські учні отримали з природничо-наукових дисциплін.
У читанні українські учні показали результат на 38 балів нижчий, якщо порівняти з дослідженням 2018 року. Загалом найбільше падіння результатів у циклі PISA-2022 – саме в галузі читання.
Загалом Україна продемонструвала вищі результати з усіх трьох галузей, ніж Болгарія, Молдова і Грузія. Водночас результати Естонії, Польщі та Словаччини є вищими.
Оприлюднили результати міжнародного дослідження якості освіти PISA-2022 / МОН
Які чинники впливають на навчання
Результати PISA продемонстрували також, що учні із сільської місцевості відстають від своїх однолітків з великих міст у читанні майже на п'ять років, у природничо-наукових дисциплінах – на чотири, а з математики – на понад чотири з половиною роки навчання.
Якщо говорити про гендерний розрив у результатах учнівства, то хлопці на 10 балів випереджають дівчат з математики, а в читанні дівчата випереджають хлопців на 23 бали (понад рік навчання). Водночас у природничо-науковій галузі різниці майже немає.
У порівнянні з референтними країнами в Україні учні витрачають на домашні завдання з математики найбільше часу.
Дослідження також продемонструвало суттєве зниження рівня булінгу серед учнів, якщо порівняти з 2018 роком. Припускають, що це пов'язано, зокрема, із переходом на дистанційне навчання.