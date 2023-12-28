Голова Нацполіції Іван Вигівський розповів деталі про проєкт "Офіцери шкільної безпеки". За його словами, це завдання поставило для виконання керівництво держави.

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Вигівський розповів про проєкт "Офіцери шкільної безпеки"

Вигівський зауважив, що реалізація цього проєкту – не бажання поліції просто набрати людей і не йти в армію. Він спрямований на посилення безпеки у навчальних закладах, аби туди не могли потрапити сторонні особи та не можна було пронести небезпечні предмети.

Цей поліцейський стане таким собі вартовим безпеки, зможе у контакті з адміністраціями шкіл та батьківськими комітетами донести рекомендації з необхідних заходів безпеки, буде захищати дітей,

– заявив глава Нацполіції.

І додав, що реалізація проєкту сприятиме поверненню наших громадян в Україну, які бояться, що їхні діти будуть в небезпеці в школах.

Проєкт, до слова, вже стартував. На місцях, за словами Вигівського, укладатимуть договори між поліцією охорони та місцевими ОТГ, на території яких розташовані школи. Поліцейські у школах також здійснюватимуть відповідний пропускний режим з функціонуванням арочного металодетектору.

Щодо наявності зброї у поліцейського офіцера безпеки в школах, то зараз це дискусійне питання. Ми ведемо діалог з директорами шкіл, і є різні думки з цього приводу,

– заявив глава Нацполіції.

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В українських школах посилюватимуть безпеку