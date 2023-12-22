Про це заявив очільник уряду Денис Шмигаль під час засідання Кабміну. І розповів деталі.

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Пів тисячі поліціянтів невдовзі перебуватимуть на службі у школах

Шмигаль наголосив: продовжуємо посилювати безпеку в цивільному житті. Так, до охорони порядку та посилення безпеки у школах України долучать поліцію охорони.

Вже найближчим часом 500 поліцейських нестимуть службу в закладах освіти,

– заявив прем'єр-міністр.

І наголосив, що поліціянти забезпечать охорону правопорядку, взаємодію з адміністраціями шкіл та пропускний режим.

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В українських школах посилюватимуть безпеку