Про це заявив очільник уряду Денис Шмигаль під час засідання Кабміну. І розповів деталі.

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Пів тисячі поліціянтів невдовзі перебуватимуть на службі у школах

Шмигаль наголосив: продовжуємо посилювати безпеку в цивільному житті. Так, до охорони порядку та посилення безпеки у школах України долучать поліцію охорони.

Вже найближчим часом 500 поліцейських нестимуть службу в закладах освіти,
– заявив прем'єр-міністр.

І наголосив, що поліціянти забезпечать охорону правопорядку, взаємодію з адміністраціями шкіл та пропускний режим.

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В українських школах посилюватимуть безпеку

  • Очільник МВС Ігор Клименко не так давно заявив, що у школах посилюватимуть заходи безпеки.
  • Так, у кожному навчальному закладі перебуватиме поліціянт.
  • Це буде спеціально відібрана, навчена та екіпірована людина.
  • На входах до шкіл також встановлять металошукачі та арки.
  • Особливу увагу звертатимуть на школи, розташовані неподалік зони бойових дій та кордону з Білоруссю.