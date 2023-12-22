Об этом заявил глава правительства Денис Шмигаль во время заседания Кабмина. И рассказал подробности.
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Пол тысячи полицейских вскоре будут находиться на службе в школах
Шмигаль подчеркнул, что продолжаем усиливать безопасность в гражданской жизни. Так, к охране порядка и усилению безопасности в школах Украины будет привлечена полиция охраны.
Уже в ближайшее время 500 полицейских будут нести службу в учебных заведениях,
– заявил премьер-министр.
И подчеркнул, что полицейские обеспечат охрану правопорядка, взаимодействие с администрациями школ и пропускной режим.
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В украинских школах будут усиливать безопасность
- Глава МВД Игорь Клименко не так давно заявил, что в школах будут усиливать меры безопасности.
- Так, в каждом учебном заведении будет находиться полицейский.
- Это будет специально отобранный, обученный и экипированный человек.
- На входах в школы также установят металлоискатели и арки.
- Особое внимание будут обращать на школы, расположенные недалеко от зоны боевых действий и границы с Беларусью.