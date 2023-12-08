Глава МВД Игорь Клименко в эфире национального телемарафона анонсировал воплощение нового проекта безопасности. Он охватит около 10 тысяч учебных заведений Украины.
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Клименко рассказал об усилении безопасности в школах
Министр подчеркнул, что будут обращать внимание, в частности, на те учебные заведения, которые расположены недалеко от зоны боевых действий и границы с Беларусью.
Цель проекта – чтобы в каждой школе был экипирован сотрудник полиции, обучен по новым программам,
– подчеркнул Клименко.
Таких правоохранителей будут специально отбирать для этой работы. При этом они вместе с учителями:
- будут обеспечивать пропускной режим и публичный порядок;
- будут реагировать на обращения учащихся и педагогов;
- будут отвечать за срочное направление детей к укрытиям во время тревоги.
На входах в школы будут рамочные, арочные и ручные детекторы. Чтобы постороннее лицо не могло пройти в учебное заведение, или дети не могли пронести опасные предметы,
– добавил глава МВД.
И сообщил, что ГСЧС вместе с Минобразования снова проверят все укрытия. 85% учебных заведений при этом уже имеют паспорта безопасности.
Учитываем не только укрытие, но и то, как школа оборудована сигнализациями, есть ли пешеходный переход, вблизи магазины, продающие сигареты и алкоголь,
– заявил Клименко.
И добавил, что в ближайшее время будет объявлен набор таких полицейских.
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