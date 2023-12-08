Глава МВД Игорь Клименко в эфире национального телемарафона анонсировал воплощение нового проекта безопасности. Он охватит около 10 тысяч учебных заведений Украины.

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Клименко рассказал об усилении безопасности в школах

Министр подчеркнул, что будут обращать внимание, в частности, на те учебные заведения, которые расположены недалеко от зоны боевых действий и границы с Беларусью.

Цель проекта – чтобы в каждой школе был экипирован сотрудник полиции, обучен по новым программам,

– подчеркнул Клименко.

Таких правоохранителей будут специально отбирать для этой работы. При этом они вместе с учителями:

будут обеспечивать пропускной режим и публичный порядок;

будут реагировать на обращения учащихся и педагогов;

будут отвечать за срочное направление детей к укрытиям во время тревоги.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

На входах в школы будут рамочные, арочные и ручные детекторы. Чтобы постороннее лицо не могло пройти в учебное заведение, или дети не могли пронести опасные предметы,

– добавил глава МВД.

И сообщил, что ГСЧС вместе с Минобразования снова проверят все укрытия. 85% учебных заведений при этом уже имеют паспорта безопасности.

Учитываем не только укрытие, но и то, как школа оборудована сигнализациями, есть ли пешеходный переход, вблизи магазины, продающие сигареты и алкоголь,

– заявил Клименко.

И добавил, что в ближайшее время будет объявлен набор таких полицейских.