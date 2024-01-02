Основной результат реформы – предоставление каждому ребенку возможности получать качественное современное дошкольное образование. При этом, учитывая ее индивидуальные особенности, потребности, интересы и способности.

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В Украине воплотят в жизнь реформу дошкольного образования

Обязательными условиями должна стать территориальная доступность дошкольного образования и справедливая очередность зачисления детей в учебное заведение.

Так, при предоставлении разрешений на строительство должны учитывать демографический фактор и предусматривать детсады с достаточным количеством мест.

Образовательное пространство для детей и воспитателей должно быть;

  • безопасным;
  • здоровым;
  • инклюзивным;
  • развивающим;
  • цифровым.

Речь, в частности, о:

  • наличие укрытия в каждом детском саду;
  • психологическое сопровождение;
  • современные подходы к организации питания;
  • медицинское обслуживание;
  • цифровизацию управленческих процессов;
  • поддержку работы.