Основной результат реформы – предоставление каждому ребенку возможности получать качественное современное дошкольное образование. При этом, учитывая ее индивидуальные особенности, потребности, интересы и способности.
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В Украине воплотят в жизнь реформу дошкольного образования
Обязательными условиями должна стать территориальная доступность дошкольного образования и справедливая очередность зачисления детей в учебное заведение.
Так, при предоставлении разрешений на строительство должны учитывать демографический фактор и предусматривать детсады с достаточным количеством мест.
Образовательное пространство для детей и воспитателей должно быть;
- безопасным;
- здоровым;
- инклюзивным;
- развивающим;
- цифровым.
Речь, в частности, о:
- наличие укрытия в каждом детском саду;
- психологическое сопровождение;
- современные подходы к организации питания;
- медицинское обслуживание;
- цифровизацию управленческих процессов;
- поддержку работы.