Основний результат реформи – надання кожній дитині можливості здобувати якісну сучасну дошкільну освіту. При цьому враховуючи її індивідуальні особливості, потреби, інтереси і здібності.

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В Україні втілять у життя реформу дошкільної освіти

Обов'язковими умовами має стати територіальна доступність дошкільної освіти та справедлива черговість зарахування дітей до навчального закладу.

Так, при наданні дозволів на будівництво повинні враховувати демографічний чинник і передбачати дитсадки з достатньою кількістю місць.

Освітній простір для дітей та вихователів має бути;

безпечним;

здоровим;

інклюзивним;

розвивальним;

цифровим.

Мовиться, зокрема, про:

наявність укриття в кожному дитсадку;

психологічний супровід;

сучасні підходи в організації харчування;

медичне обслуговування;

цифровізацію управлінських процесів;

підтримку роботи.

Раніше ми детально писали про те, які зміни відбулися у навчальному процесі в нашій державі, що варто знати про нового очільника Міносвіти, його команду і їхнє бачення реформування освітньої сфери, які новації у межах держави тішили українців у 2023 році. Про це читайте у матеріалі 24 Каналу.