Підвищення також анонсували і посадовці минулого року. Наскільки зросли виплати педагогам, розповідає Освіта 24.

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Зарплата учителів зросла

Раніше міністр освіти і науки України Оксен Лісовий розповідав, що виплати педагогам збільшать у 2024 році у два етапи:

І етап – з 1 січня;

ІІ етап – з 1 квітня.

Зокрема, з початку цього року виплати зросли на 10%. З 1 квітня зростуть на 12,6%.

Оксен Лісовий зазначав, що у середньому педагоги після підвищення на І етапі отримуватимуть 14 тисяч гривень. А з 1 квітня – після ІІ етапу підвищення – вже 16 тисяч гривень.

Зауважимо також, що очільник українського уряду Денис Шмигаль також заявляв не так давно, що середньомісячна зарплата вчителя вищої категорії зросте з 14,4 тисячі гривень до 17,4 тисячі гривень. Він також пообіцяв, що виплати загалом підвищать на 21%. Гроші на це заклали у Держбюджеті.

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Скільки отримують вчителі