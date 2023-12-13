Очільник українського уряду Денис Шмигаль пообіцяв, що зарплати вчителям підвищать на 21%. Гроші на це заклали у Держбюджеті.

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У 2024 році вчителям підвищать зарплату

Так, Шмигаль зазначив, що середньомісячна зарплата вчителя вищої категорії зросте наступного року з 14,4 тисячі гривень до 17,4 тисячі гривень.

Про підвищення зарплат освітянам розповідав і очільник Міносвіти Оксен Лісовий. Він в ефірі "Сніданку з 1+1" заявив, що оплата праці педагогів у 2024 році зросте у два етапи: І – з 1 січня на 10%, ІІ – з 1 квітня – на 12,6%.

Так, за словами міністра, у середньому вчитель наступного року має отримувати 16 тисяч гривень зарплати.

Також Шмигаль заявляв, що у Держбюджеті на 2024 рік передбачили збільшення фінансування науки на 15%.

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Учителям підвищать зарплату у 2024 році