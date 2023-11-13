У МОН розповіли, яку мінімальну та максимальну зарплату отримують педагоги. Зокрема, вчителі різних категорій та без стажу.
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Яка зарплата у вчителя без стажу
Найнижчий посадовий оклад у цьому році має молодий педагог без стажу роботи – 5 699 гривень. До цієї суми також додають надбавки:
- за вислугу років – 627 гривень (10% для молодих вчителів);
- за класне керівництво – 1,3 тисячі гривень;
- за престижність праці – 1 254 гривні;
- за гарну працю – 522 гривні;
- на допомогу на оздоровлення (у разі надання щорічної відпустки) – 522 гривні.
У середньому такий вчитель отримує 10 574 гривень.
Скільки отримує педагог першої категорії
Розмір зарплати вчителя І категорії становить майже 13 тисяч гривень (6 567 гривень + надбавки).
Яка зарплата у вчителя вищої категорії
Вчитель вищої категорії у ьцому році має зарплату 7 тисяч гривень. У середньому, разом із доплатами та надбавками, – приблизно 13 759 гривень. Натомість директор школи отримує 8 679 гривень + надбавки. Загалом – близько 16 тисяч гривень.
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Учителям підвищать зарплату у 2024 році
- Міносвіти не так давно анонсувало підвищення зарплат педагогам. Це перебачає і Державний бюджет на наступний рік.
- Очільник МОН Оксен Лісовий також розповідав про новий формат оплати праці освітян.
- Ці зміни планують втілити у життя у 2025 році.
- Так, планують, що базова частина зарплати складатиме близько 80%, ще близько 20% – надбавки.
- Діятимуть й інші надбавки: регіональні доплати і доплати від директора школи.