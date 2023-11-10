З них 148,8 мільярда гривень – загальний фонд Міносвіти. Кошти, зокрема, скерують на облаштування укриттів, друк підручників, забезпечення Нової української школи, створення навчально-практичних центрів сучасної професійної освіти тощо.

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На що скерують освітні кошти, закладені у Держбюджеті – 2024

Так, вищезгадані кошти скерують на такі освітні напрями:

освітня субвенція – 103,2 мільярда гривень.

Субвенцію збільшили у порівнянні з 2023 роком (87,5 мільярда гривень). Це дасть змогу підвищити зарплати освітянам: на 10,4% з 1 січня і ще на 12,6% з 1 квітня (за тарифною сіткою). Також у неї заклали поділ класів на групи.

облаштування укриттів у школах – 2,5 мільярда гривень;

друк підручників – 1,5 мільярда гривень;

У 2022 році відповідні кошти віддали на ЗСУ. У Держбюджеті наступного року виділили 754,9 мільйона гривень на підручники. Цього було замало. Тому нардепи погодили ще 552,8 мільйона гривень на підручники.

субвенція НУШ – 1,5 мільярда гривень;

За ці кошти для 5 – 7 класів НУШ придбають оснащення, навчальні матеріали, а також забезпечать восьмий пілотний клас і перекваліфікацію педагогів.

субвенція на шкільні автобуси – 1 мільярд гривень;

Разом зі співфінансуванням із місцевих бюджетів вдасться закупити орієнтовно 500 шкільних автобусів.

субвенція на модернізацію харчоблоків у школах – 1,5 мільярда гривень;

Після початку повномасштабного вторгнення Росії кошти на це виділили вперше.