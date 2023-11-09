8 листопада Верховна Рада ухвалила закон, який регулює вступ до вишів у 2024 році. Однак рішення про скасування заочної форми навчання у ЗВО вирішили відкласти. Заступник очільника МОН з питань вищої освіти Михайло Винницький розповів в ефірі національного телемарафону, чого чекати абітурієнтам.

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Чи скасують в Україні заочне навчання

Посадовець зауважив: сталася дивна ситуація щодо рішення про скасування заочної форми навчання.

Справді, у законопроєкті, який був поданий спочатку до Верховної Ради, була пропозиція не здійснювати набір на заочну форму наступного року,

– зауважив він.

І додав, що Освітній комітет Ради все ж вирішив цю норму прибрати із документа.

Але треба розуміти, що у нас на черзі – наступний законопроєкт, який має йти як урядовий, де міністерство пропонує все-таки відмовитися від заочної форми навчання і її повністю замінити дистанційною. І так само – гнучкою формою денної форми: індивідуальною траєкторією, де може бути менше навантаження, що уможливлює студенту можливість одночасно і працювати, і навчатися,

– повідомив Винницький.

Він переконаний, що заочна форма навчання – рудимент минулого.

Заочна форма – це не про якість освіти. А ми вважаємо, що якість освіти має бути важливішою, ніж сам диплом,

– додав посадовець.

При цьому заступник очільника МОН наголосив, що протягом останніх трьох років в Україні дуже сильно розвинулася дистанційна форма освіти. Зараз вона вже технічно покращена і активно розвивається.

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Винницький також повідомив, що зміни, які пропонують зараз, будуть актуальними для вступників 2024 року.

Якщо ви вже вступили за певною формою, завершуєте за тою ж системою,

– уточнив він.

І висловив сподівання на те, що Верховна Рада посприяє у впровадженні змін, які задумали у Міносвіти.

Які ще фундаментальні зміни очікують на сферу вищої освіти, читайте за посиланням "Заочне навчання скасують, студентам дають свободу: вищу освіту очікують фундаментальні зміни".