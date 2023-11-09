8 ноября Верховная Рада приняла закон, регулирующий поступление в вузы в 2024 году. Однако решение об отмене заочной формы обучения в ЗВО решили отложить. Заместитель главы МОН по вопросам высшего образования Михаил Винницкий рассказал в эфире национального телемарафона, чего ждать абитуриентам

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Отменят ли в Украине заочное обучение

Чиновник отметил: произошла странная ситуация по решению об отмене заочной формы обучения.

Действительно, в законопроекте, который был представлен сначала в Верховную Раду, было предложение не осуществлять набор на заочную форму в следующем году,

– заметил он.

И добавил, что Образовательный комитет Рады все же решил эту норму убрать из документа.

Но надо понимать, что у нас на очереди – следующий законопроект, который должен идти как правительственный, где министерство предлагает все-таки отказаться от заочной формы обучения и ее полностью заменить дистанционной. И так же – гибкой формой дневной формы: индивидуальной траекторией, где может быть меньше нагрузки, что позволяет студенту возможность одновременно и работать, и учиться,

– сообщил Винницкий.

Он убежден, что заочная форма обучения – рудимент прошлого.

Заочная форма – это не качество образования. А мы считаем, что качество образования должно быть важнее, чем сам диплом,

– добавил чиновник.

При этом замглавы МОН подчеркнул, что за последние три года в Украине очень сильно развилась дистанционная форма образования. Сейчас он уже технически улучшен и активно развивается.

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Как будут заканчивать обучение действующие студенты заочной формы

Винницкий также сообщил, что предлагаемые сейчас изменения будут актуальными для поступающих в 2024 году.

Если вы уже вступили по определенной форме, завершаете по той же системе,

– уточнил он.

И выразил надежду на то, что Верховная Рада поспособствует введению изменений, которые затеяли в Минобразования.

Какие еще фундаментальные изменения ожидают сферы высшего образования, читайте по ссылке "Заочное обучение отменят, студентам дают свободу: высшее образование ожидают фундаментальные изменения".