К слову, 8 ноября Верховная Рада приняла закон, регулирующий поступление в вузы в 2024 году. Заместитель главы МОН по вопросам высшего образования Михаил Винницкий рассказал в эфире национального телемарафона детали вступительной кампании 2024.

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Как будет проходить вступительная кампания 2024

Чиновник напомнил, что в этом году выпускники сдавали два обязательных и один предмет по выбору на НМТ.

В 2024 году, добавил Винницкий, мультитест будет состоять уже из 3 обязательных предметов и одного – по выбору.

Обязательными предметами будут:

украинский язык;

математика;

история Украины.

Мы предполагаем, что большинство абитуриентов будет сдавать четвертым предметом английский язык,

– заявил заместитель Лисового.

Дистанційна школа "Оптіма" увійшла у рейтинг найкращих освітніх закладів України за результатами НМТ-2023 року. Це ще раз підкреслює високу якість навчання та ефективність підходів, що використовують викладачі школи.

Что известно о НМТ – 2024