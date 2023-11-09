К слову, 8 ноября Верховная Рада приняла закон, регулирующий поступление в вузы в 2024 году. Заместитель главы МОН по вопросам высшего образования Михаил Винницкий рассказал в эфире национального телемарафона детали вступительной кампании 2024.
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Как будет проходить вступительная кампания 2024
Чиновник напомнил, что в этом году выпускники сдавали два обязательных и один предмет по выбору на НМТ.
В 2024 году, добавил Винницкий, мультитест будет состоять уже из 3 обязательных предметов и одного – по выбору.
Обязательными предметами будут:
- украинский язык;
- математика;
- история Украины.
Мы предполагаем, что большинство абитуриентов будет сдавать четвертым предметом английский язык,
– заявил заместитель Лисового.
Что известно о НМТ – 2024
- НМТ-2024 будет содержать уже 4 предмета.
- Обязательны – украинский язык, математика и история Украины.
- К выборочным прибавят также украинскую литературу и географию.
- Тестирование будет проводиться в течение одного дня.
- Основная сессия мультитеста стартует уже в мае.
- Схема сдачи НМТ-2024 будет такой: 2 предмета – по 60 минут, перерыв, 2 предмета – по 60 минут.