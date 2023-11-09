До слова, 8 листопада Верховна Рада ухвалила закон, який регулює вступ до вишів у 2024 році. Заступник очільника МОН з питань вищої освіти Михайло Винницький розповів в ефірі національного телемарафону деталі вступної кампанії 2024.

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Як відбуватиметься вступна кампанія 2024

Посадовець нагадав, що цьогоріч випускники складали два обов'язкові та один предмет на вибір на НМТ.

У 2024 році, додав Винницький, мультитест складатиметься вже з 3 обов'язкових предметів та одного – на вибір.

Обов'язковими предметами будуть:

українська мова;

математика;

історія України.

Ми передбачаємо, що більшість абітурієнтів буде складати четвертим предметом англійську мову,

– заявив заступник Лісового.

Дистанційна школа "Оптіма" увійшла у рейтинг найкращих освітніх закладів України за результатами НМТ 2023 року. Це ще раз підкреслює високу якість навчання та ефективність підходів, що використовують викладачі школи.

Що відомо про НМТ-2024