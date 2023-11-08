Соответствующий законопроект №9046 поддержали 286 нардепов. Какие изменения ожидают учеников, читайте дальше.
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Историю Украины и иностранный язык на ГИА возвращают
Нормы принятого закона №9046 заработают только после окончания военного положения в Украине, сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.
Он уточнил, что сегодня, 8 ноября, Верховная Рада в целом приняла законопроект, предусматривающий проведение ГИА для учащихся 9 и 11 классов по 4 обязательным предметам.
Какие изменения ожидают школьников
После окончания 4 класса ученики будут сдавать ГИА по украинскому языку и математике. Выпускники 9 и 11 классов будут сдавать не менее 4 предметов, заявил Бабак. Речь идет об обязательных украинском языке, математике, истории Украины и иностранном языке.
Вместе с ним депутаты приняли законопроект 10092 о вступлении в следующем году. Там написано, что ГИА мы отменяем,
– заявил нардеп.
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Что известно о сдаче ГИА во время войны
- Во время полномасштабной войны в Украине учащиеся не сдают ГИА.
- Их знания будут проверять только после завершения войны.
- В 2024 году только 4-классники будут сдавать Государственную итоговую аттестацию.
- Но она будет мониторинговой и не во всех школах.