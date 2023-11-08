Зміни набудуть чинності з 2024 року. "За" проголосували 285 народних депутатів.

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В Україні скасували заочну й вечірню форми навчання у вишах

Як мовиться у тексті законопроєкту, студенти вступатимуть у виші за результатами ЗНО 2021 року та/або вступних випробувань 2022 – 2024 року, передає Укрінформ.

Вступні випробування для участі в конкурсному відборі на навчання у вишах включають українську мову, математику, історію України та предмет на вибір (фізика, хімія, біологія, іноземна мова, географія, українська література).

З 2024 року також не набиратимуть бакалаврів та магістрів за вечірньою та заочною формами навчання, а також для здобуття ступеня вищої освіти молодшого бакалавра.

Дистанційна школа "Оптіма" не просто відповідає стандартам кращих закладів освіти, вона перевищує їх! Доказом цього є цьогорічний рейтинг шкіл України за результатами НМТ 2023 року. "Оптіма" посіла 3-е місце серед шкіл Києва і 6-е – серед загальноосвітніх закладів України. А вже сьогодні кожен із вас може самостійно випробувати переваги дистанційної освіти.

В Україні готують реформу вищої освіти

В Україні планують докорінно трансформувати сферу вищої освіти.

Зокрема, заочну та вечірню форми навчання замінять дистанційною.

Студенти зможуть обрати спеціальність не під час вступу, а після першого чи другого курсу.

Також студенти-контрактники самі вирішуватимуть, скільки навчатися в університеті. Вони зможуть регулювати термін навчання самостійно і вирішувати: вчитися 3 чи 6 років, до прикладу.