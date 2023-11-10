Из них 148,8 миллиарда гривен – общий фонд Минобразования. Средства, в частности, будут направлены на обустройство укрытий, печать учебников, обеспечение Новой украинской школы, создание учебно-практических центров современного профессионального образования и т.д.

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На что направят образовательные средства, заложенные в Госбюджете – 2024

Так, вышеупомянутые средства будут направлены на следующие образовательные направления:

образовательная субвенция – 103,2 миллиарда гривен.

Субвенция была увеличена по сравнению с 2023 годом (87,5 миллиарда гривен). Это позволит повысить зарплаты педагогам: на 10,4% с 1 января и еще на 12,6% с 1 апреля (по тарифной сетке). Также в нее заложили разделение классов на группы.

обустройство укрытий в школах – 2,5 миллиарда гривен;

печать учебников – 1,5 миллиарда гривен;

В 2022 году соответствующие средства были отданы на ВСУ. В Госбюджете в следующем году было выделено 754,9 миллиона гривен на учебники. Этого было мало. Поэтому нардепы согласовали еще 552,8 миллионов гривен на учебники.

субвенция НУШ – 1,5 миллиарда гривен;

За эти средства для 5 – 7 классов НУШ приобретут оборудование, учебные материалы, а также обеспечат восьмой пилотный класс и переквалификацию педагогов.

субвенция на школьные автобусы – 1 миллиард гривен;

Вместе с софинансированием местных бюджетов удастся закупить ориентировочно 500 школьных автобусов.

субвенция на модернизацию пищеблоков в школах – 1,5 миллиарда гривен;

После начала полномасштабного вторжения в Россию средства на это выделили впервые.