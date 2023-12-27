У Міносвіти при цьому розповіли, яку мінімальну та максимальну зарплату отримують педагоги в Україні на сьогодні. Про це читайте далі.

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Яку зарплату отримує вчитель без стажу

Найнижчий посадовий оклад у цьому році серед педагогів отримує молодий вчитель без стажу роботи – 5 699 гривень. До цієї суми також додають надбавки:

за вислугу років – 627 гривень (10% для молодих вчителів);

за класне керівництво – 1 300 гривень;

за престижність праці – 1 254 гривень;

за гарну працю — 522 гривні;

на допомогу на оздоровлення (у разі надання щорічної відпустки) – 522 гривень.

Так, середня заробітна плата молодого вчителя без стажу – 10 574 гривні.

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Що впливає на розмір зарплати вчителя

Зарплата вчителя складається з базової ставки та надбавок. На розмір зарплати впливають, зокрема, усі вищезгадані надбавки, а також надбавка за престижність посади, сумлінну працю та перевірку зошитів.

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