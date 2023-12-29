У 2023 році найнижчий посадовий оклад має молодий вчитель без стажу роботи. А скільки отримують вчителі першої та вищої категорії, читайте далі.

Дивіться також Яку зарплату отримує вчитель без стажу в Україні, і від чого вона залежить

Яку зарплату отримує вчитель першої категорії

Учитель першої категорії в Україні цього року отримував, за даними Міносвіти, 6 567 гривень + надбавки. Загальна сума становить 12 906 гривень.

Скільки отримує вчитель вищої категорії

Розмір зарплати педагога вищої категорії цього року становить 7 001 гривню. У середньому, якщо враховувати ще доплати та надбавки, він отримує близько 13 759 гривень.

Розмір зарплати директора школи – 8 679 гривень + надбавки. Загалом – 16 102 гривні.

Дивіться також Наскільки у 2024 році зростуть зарплати вчителів

У 2024 році вчителям підвищать зарплату