В 2023 году самый низкий должностной оклад у молодого учителя без стажа работы. А сколько получают учителя первой и высшей категории, читайте дальше.

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Какую зарплату получает учитель первой категории

Учитель первой категории в Украине в этом году получал, по данным Минобразования, 6567 гривен + надбавки. Общая сумма составляет 12906 гривен.

Сколько получает учитель высшей категории

Размер зарплаты педагога высшей категории в этом году составляет 7001 гривну. В среднем, если учитывать доплаты и надбавки, он получает около 13 759 гривен.

Размер зарплаты директора школы – 8679 гривен + надбавки. В общей сложности – 16 102 гривны.

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