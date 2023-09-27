2023 знания выпускников проверяли по трем предметам. В следующем же году на НМТ будет уже четыре предмета. Обо всех главных новациях, которые предусмотрели для участников НМТ-2024, рассказывает 24 Канал.
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Как, когда и по каким предметам состоится НМТ-2024
В 2024 году выпускники будут сдавать четыре предмета – три обязательных и один по выбору.
Обязательные предметы:
- украинский язык;
- математика:
- история Украины.
Предметы по выбору:
Так что на выбор будут следующие предметы:
- иностранный язык;
- украинская литература;
- физика;
- химия;
- биология;
- география.
Какие предметы будут на НМТ-2024 / скриншот видео
НМТ в 2024 году стартует уже в мае, а не в июне, как в этом году.
Мультитест будет проходить в течение одного дня во временных экзаменационных центрах в учебных заведениях в Украине и за рубежом по следующей схеме: 2 предмета – по 60 минут, короткий перерыв, 2 предмета – по 60 минут. В общем – 4 часа + перерыв.
В случае воздушной тревоги участники будут проходить в укрытие и продолжат работать с тестами после его завершения.
Содержание задач НМТ будет соответствовать программам ВНО. В УЦОКО отметили: не нужно ожидать усложнения тестов или появления каких-либо новых тем.
Где будет проходить НМТ-2024 / скриншот из презентации УЦОКО
Закон еще не приняли
Пока закон, регулирующий вступительную кампанию и порядок проведения НМТ в 2024 году, не был принят. Глава Образовательного комитета ВРУ Сергей Бабак уточнил, что в Раде сейчас регистрируют соответствующий закон. К слову, каждый год принимают специальный закон, определяющий порядок проведения оценки поступающих. Нардепы при этом не намерены изменять модель проведения НМТ.
История Украины будет обязательной
В 2023 году история Украины не была обязательной для сдачи предметом во время НМТ. В Украинском центре оценивания качества образования заявляли, что именно украинский язык и математика наилучшим образом определяли потенциальную успеваемость абитуриента при поступлении в вуз. Это привело к значительным дискуссиям в обществе.
Однако в 2024 году этот предмет таки вернут в список обязательных. В 2024 году программа тестирования по истории Украины будет охватывать период XVI – XXI век. В МОН и в УЦОКО образования подчеркивают: стремятся, чтобы участники НМТ как можно лучше знали историю Украины, в частности предпосылки современной российско-украинской войны.
На НМТ-2024 усилят проверку участников
В следующем году во временно экзаменационных центрах усилят меры безопасности при сдачи мультитеста. В частности, используют металлоискатели. Руководитель УЦОКО Татьяна Вакуленко подчеркнула: в этом и в прошлом году не использовали металлоискатели, чтобы сэкономить средства. Но некоторые участники пытались использовать запрещенные предметы, в том числе мобильные телефоны.
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Будет ли дополнительная сессия
Если зарегистрированный участник НМТ-2024 не сможет принять участие в основной сессии тестирования (помешает болезнь, воздушная тревога во время теста и т.п.), знание таких выпускников будет проверено во время дополнительной сессии.
Кто может не сдавать НМТ в 2024 году
Если выпускник не планирует поступать в вуз в Украине, он может не сдавать НМТ, заявил заместитель главы МОН Михаил Винницкий. При этом в 2024 одиннадцатиклассники не будут сдавать ГИА. Чиновник также подчеркнул, что эта модель НМТ-2024 – первый шаг к возвращению ГИА и к образованию ее в новом стандартизированном формате. Украина сегодня приближается к стандарту в ЕС, где знание выпускников школ проверяют минимум по 5 предметам, подчеркнули в МОН.
Обнародуют ли демонстрационные варианты тестов
Пробного тестирования в 2024 году не будет по соображениям безопасности. Украинский центр оценивания качества образования подготовит демонстрационные варианты тестов. Они будут доступны онлайн после обнародования. Выпускники также смогут скачать их на своей гаджете и выполнить дома в удобное время.
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Когда сообщат о регистрации, содержание заданий
Информацию о тестировании, содержании и структуре тестовых тетрадей, а также о том, когда и как регистрироваться на тестирование, УЦОКО сообщит впоследствии.
Как будут поступать в вузы абитуриенты из ВОТ и из-за границы
Страны, в которых можно будет сдавать НМТ, участники будут выбирать при регистрации в кабинете поступающего. В 2023 году это можно было сделать в 32 странах – в странах Европы, США, Канаде, Азербайджане. В УЦОКО надеются сотрудничать с ними и дальше. Расширять список пока не планируют. Сам центр нельзя выбирать из соображений безопасности.