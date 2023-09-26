Об этом заявил глава Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак и добавил, что сейчас в Раде происходит регистрация законопроекта, регулирующего вступление в 2024 году.
Важно Подготовка к ГИА и НМТ: где выпускникам найти лучшие курсы
Будет ли ГИА в 2024 году
Директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала во время брифинга, как будет происходить вышеупомянутое пилотирование мониторинговой ГИА.
К пилоту привлекут 2000 участников на добровольной основе, которые пройдут задачи, разработанные УЦОКО, в качестве ГИА,
– отметила она.
И добавила, что участникам предоставят разработанные УЦОКО материалы. Педагоги и ученики впоследствии должны предоставить отзыв о том, комфортен ли такой формат для них. На уровне начальной школы ГИА планируется проводить как мониторинг.
Цель пилота ГИА в 2024 году – наработка инструментов и пилотирование процедур. Сдавать ученики его будут из языково-литературной и математической отраслей,
– сообщила глава УЦОКО.
Важно Известно, как будет проходить НМТ-2024 и сколько предметов будет содержать
Составляли ли ГИА ученики в 2023 году
- В Украине во время военного положения отменили прохождение учениками ГИА.
- Приказ МОН об отмене ГИА в 4-х и 9-х классах в 2023 году вступил в силу 13 февраля.
- В 2022 году из-за войны в Украине школьники также не сдавали государственную итоговую аттестацию. В частности, речь идет об учениках 4 и 9 классов.
- 11-классники сдавали ВНО в форме национального мультипредметного теста (НМТ) и по его результатам поступали в вузы.
- В 2023 году 11-классники тоже сдавали НМТ.