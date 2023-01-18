Так, МОН уже подготовило и направило в Минюст соответствующий приказ. Он предусматривает упразднение государственной итоговой аттестации.
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Будут ли учащиеся составлять 4 и 9 классов ГИА
В приказе Минобразования указано, что ученики, которые завершают 4 и 9 классы в 2023 году, государственную итоговую аттестацию в школах не будут составлять. Документ вступит в силу со дня его официального опубликования.
Заметим, что в 2022 году из-за войны войны в Украине школьники также не составляли государственную итоговую аттестацию. В частности, речь идет об учащихся 4 и 9 классов.
11 – классники вместо этого составляли ВНО в форме национального мультипредметного теста (НМТ) и по его результатам поступали в вузы.
В 2023 году выпускники школ будут также составлять НМТ.
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Что известно о НМТ – 2023
- Глава МОН Сергей Шкарлет уточнил, что прием документов поступающих в вузы начинается в июле, а регистрация – в январе – феврале.
- Также министерство настаивает, чтобы тестирование проходило в один день.
- При проведении НМТ также будут учитываться, что абитуриенты поступают на технические и медицинские специальности.
- Кроме украинского языка, истории Украины и математики четвертым предметом для составления, по словам Шкарлета, будут предлагать иностранный язык, физику, химию, биологию.
- Абитуриент сможет сам выбирать тот комплект дисциплин, которые он составит.
- Тесты выпускники будут сдавать на компьютере, как и в 2022 году.
- Также на днях глава профильного комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак предложил в своем телеграмме пройти опрос по модели составления НМТ в 2023 году.
- Согласно результатам опроса, родители и абитуриенты выбрали самую легкую модель сдачи тестов.
- Большинство из них считают, что НМТ-2023 должно содержать в общей сложности 3 предмета: украинский язык, математику и предмет по выбору.
- Модель проведения НМТ-2023 презентуют 20 января.