Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет. При этом уточнил, что представят модель НМТ на брифинге он и его коллега – руководитель комитета по образованию, науке и инновациям ВРУ Сергей Бабак.
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МОН представит модель проведения НМТ – 2023
Шкарлетт сообщил, что базовый проект проведения НМТ все же предоставило Минобразования.
Были разные дискуссии: от депутатов, экспертов, но мы пришли к согласию относительно базовой модели и будем презентовать ее совместно с комитетом, поскольку это наша совместная работа,
– уточнил министр образования.
По этой модели и будут проводить вступительную кампанию в украинские вузы в 2023 году.
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Вступительная кампания 2023 года: что известно
- Глава МОН Сергей Шкарлет уточнил, что прием документов поступающих в вузы начинается в июле, а регистрация – в январе – феврале.
- Также министерство настаивает, чтобы тестирование проходило в один день.
- При проведении НМТ также будут учитываться, что абитуриенты поступают на технические и медицинские специальности.
- Кроме украинского языка, истории Украины и математики четвертым предметом для составления, по словам Шкарлета, будут предлагать иностранный язык, физику, химию, биологию.
- Абитуриент сможет сам выбирать тот комплект дисциплин, которые он составит.
- Тесты выпускники будут сдавать на компьютере, как и в 2022 году.
- Также на днях глава профильного комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак предложил в своем телеграмме пройти опрос по модели составления НМТ в 2023 году.
- Согласно результатам опроса, родители и абитуриенты выбрали самую легкую модель сдачи тестов.
- Большинство из них считают, что НМТ – 2023 должно содержать в общей сложности 3 предмета: украинский язык, математику и предмет по выбору.