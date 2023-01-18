Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет. При этом уточнил, что представят модель НМТ на брифинге он и его коллега – руководитель комитета по образованию, науке и инновациям ВРУ Сергей Бабак.

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МОН представит модель проведения НМТ – 2023

Шкарлетт сообщил, что базовый проект проведения НМТ все же предоставило Минобразования.

Были разные дискуссии: от депутатов, экспертов, но мы пришли к согласию относительно базовой модели и будем презентовать ее совместно с комитетом, поскольку это наша совместная работа,

– уточнил министр образования.

По этой модели и будут проводить вступительную кампанию в украинские вузы в 2023 году.

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