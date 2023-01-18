Про це в ефірі національного телемарафону повідомив очільник міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет. При цьому уточнив, що представлять модель НМТ на брифінгу він та його колега – керівник комітету з питань освіти, науки та інновацій ВРУ Сергій Бабак.

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МОН презентує модель проведення НМТ – 2023

Шкарлет повідомив, що базовий проєкт проведення НМТ все ж надало Міносвіти.

Були різні дискусії: від депутатів, експертів, але ми дійшли згоди стосовно базової моделі і будемо презентувати її спільно з комітетом, оскільки це наша спільна робота,
– уточнив міністр освіти.

За цією моделлю і проводитимуть вступну кампанію до українських вишів у 2023 році.

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Вступна кампанія 2023: що відомо

  • Очільник МОН Сергій Шкарлет уточнив, що прийом документів вступників у виші розпочинається у липні, а реєстрація – у січні – лютому.
  • Також міністерство наполягає, аби тестування відбувалося в один день.
  • Під час проведення НМТ також враховуватимуть те, що абітурієнти вступають на технічні та медичні спеціальності.
  • Окрім української мови, історії України та математики, четвертим предметом для складання, за словами Шкарлета, пропонуватимуть іноземну мову, фізику, хімію, біологію.
  • Абітурієнт зможе сам обирати той комплект дисциплін, які він складатиме.
  • Тести випускники складатимуть на комп'ютері, як і у 2022 році.
  • Також днями очільник профільного комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак запропонував у своєму телеграмі пройти опитування щодо моделі складання НМТ у 2023 році.
  • Відповідно до результатів опитування, батьки та абітурієнти обрали найлегшу модель складання тестів.
  • Більшість із них вважає, що НМТ – 2023 має містити загалом 3 предмети: українську мову, математику та предмет на вибір.