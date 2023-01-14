Як нещодавно розповів очільник Міносвіти Сергій Шкарлет, що під час НМТ враховуватимуть те, на які спеціальність вступає абітурієнт. Однак на вибір пропонуватимуть лише кілька предметів.

Читайте Чи зможуть вступити до українських вишів абітурієнти, які через війну – за кордоном

Які предмети треба складати обов'язково

Окрім української мови, історії України та математики, вступникам запропонують на вибір і четвертий предмет. Його вони зможуть обрати відповідно до обраної майбутньої спеціальності – технічної чи медичної.

Відтак, можна буде обрати такі як:

іноземна мова;

фізика;

хімія;

біологія.

До теми Якою має бути модель складання НМТ у 2023 році та коли її оприлюднять

Вступна кампанія 2023: що відомо