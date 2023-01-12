Про це розповів очільник комітету Сергій Бабак. При цьому наголосив, що рішення ухвалять протягом тижня.

Важливо Вступна кампанія 2023: у якому форматі і з яких предметів абітурієнти складатимуть тести

Коли повідомлять механізм складання НМТ у 2023 році

Бабак також наголосив, що урядовці мають на меті якомога швидше обрати якісний, безпечний і зручний механізм складання НМТ у 2023 році. Також вони прагнуть залучити пропозиції вступників.

Відтак цьогорічним абітурієнтам та їхнім батькам поставили 2 запитання. Їхні відповіді повинні допомогти чиновникам ухвалити правильне рішення. Ото опитування:

про те, які предмети мають бути обов'язковими і вибірковими – за посиланням;

про те, скільки днів має тривати НМТ – за посиланням.

Голосувати можна до 14.00 години 13 січня.

До теми Державну підсумкову атестацію в українських школах скасували

Які предмети складатимуть випускники

Очільник Міносвіти в ефірі національного телемарафону розповів, що, окрім української мови, історії України та математики, четвертим предметом для складання, за словами Шкарлета, пропонуватимуть такі:

іноземна мова;

фізика;

хімія;

біологія.

Відтак абітурієнт зможе сам обирати той комплект дисциплін, які він складатиме. До слова, тести випускники складатимуть на комп'ютері, як і у 2022 році.