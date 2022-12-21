Про це повідомила член Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Ольга Коваль. Так, вона наголосила, що випускники складатимуть національний мультипредметний тест.
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ДПА – 2023 у школах скасували
Що цікаво, НМТ минулого року запам'ятався не лише рекордно високими результатами учнів, а й скандалами через доступність списування.
До слова, не так давно уряд пропонував ВРУ скасувати ДПА у 2023 році.
Представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомляв про схвалення законопроєкту, який передбачає звільнення від ДПА учнів, які завершують школу у 2023 році.
До теми Національний мультипредметний тест – 2023: коли розпочнеться реєстрація
Коли розпочнеться реєстрація на НМТ – 2023
Очільник МОН Сергій Шкарлет повідомив, що реєстрація на НМТ стартує у квітні 2023 року.
Тестування вступників мають відбутися у червні – липні 2023 року у межах основної та додаткової сесій.
- НМТ 2023 року;
- НМТ 2022 року;
- ЗНО 2020 – 2021 років.