Авторами законопроєкту є очільник парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак і група нардепів. Ініціатива пов'язана із неможливістю нормального навчання школярів в умовах воєнного часу.
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Обов'язковими предметами НМТ – 2023 пропонують зробити лише два
Обов'язковими до складання хочуть зробити українську мову та математику. Натомість інші два предмети дозволити обирати.
Законопроєкт, до слова, є альтернативним до урядового законопро'кту, запропонованого МОН.
Нардепи пропонують законодавчо визначити, що кожен абітурієнт має скласти два тести НМТ:
Перший – із двох обов'язкових предметів: українська мова та математика.
Другий – із двох предметів за вибором:
- перший предмет – на вибір історія України / одна з іноземних мов;
- другий предмет – на вибір хімія / фізика / біологія / географія або історія України / іноземна мова (якщо їх не обрали як перший предмет).
У МОН натомість пропонували проведення обов'язкового тесту з чотирьох предметів: української мови, математики, історії України та іноземної мови. В альтернативному законопроєкті запропонували полегшену модель НМТ, що не передбачає обов'язкового складання історії або іноземної мови.
Через перебування у бомбосховищах і подекуди неможливість навчання навіть онлайн, вважаю, що важливо залишити для обов'язкового тестування меншу кількість навчальних предметів. Натомість більше дати за вибором учасників тестування,
– наголосила співавторка законопроєкту Наталія Піпа.
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Коли розпочнеться реєстрація на НМТ – 2023
Очільник МОН Сергій Шкарлет повідомив, що реєстрація на НМТ стартує у квітні 2023 року.
Тестування вступників мають відбутися у червні – липні 2023 року у межах основної та додаткової сесій.
Для вступу у 2023 році можна буде використати результати:
- НМТ 2023 року;
- НМТ 2022 року;
- ЗНО 2020 – 2021 років.