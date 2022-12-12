Авторами законопроекта являются глава парламентского Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак и группа нардепов. Инициатива связана с невозможностью нормальной учебы школьников в условиях военного времени.
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Обязательными предметами НМТ – 2023 предлагают сделать всего два
Обязательными к сдаче хотят сделать украинский язык и математику. Вместо этого другие два предмета разрешить выбирать.
Законопроект, к слову, альтернативен правительственному законопроекту, предложенному МОН.
Нардепы предлагают законодательно определить, что каждый абитуриент должен сдать два теста НМТ:
Первый – из двух обязательных предметов: украинский язык и математика.
Второй – из двух предметов по выбору:
- первый предмет – по выбору история Украины / один из иностранных языков;
- второй предмет – по выбору химия / физика / биология / география или история Украины / иностранный язык (если их не выбрали как первый предмет).
В МОН предлагали проведение обязательного теста по четырем предметам: украинскому языку, математике, истории Украины и иностранному языку. В альтернативном законопроекте предложили облегченную модель НМТ, не предусматривающую обязательного составления истории или иностранного языка.
Из-за нахождения в бомбоубежищах и иногда невозможность обучения даже онлайн, считаю, что важно оставить для обязательного тестирования меньшее количество учебных предметов. Больше дать по выбору участников тестирования,
– подчеркнула соавтор законопроекта Наталья Пипа.
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Когда начнется регистрация на НМТ – 2023
Глава МОН Сергей Шкарлетт сообщил, что регистрация на НМТ стартует в апреле 2023 года.
Тестирование абитуриентов должно состояться в июне – июле 2023 года в рамках основной и дополнительной сессий.
Для вступления в 2023 году можно будет использовать результаты:
- НМТ 2023;
- НМТ 2022;
- ВНО 2020 – 2021 годов.