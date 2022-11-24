При этом в министерстве образования и науки рассказали, когда должна начаться регистрация для участия в НМТ. А также о том, когда тестирование будет происходить.

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Когда начнется регистрация на НМТ – 2023

Глава МОН Сергей Шкарлетт сообщил, что регистрация на НМТ стартует в апреле 2023 года.

Тестирование абитуриентов должно состояться в июне – июле 2023 года в рамках основной и дополнительной сессий.

Для вступления в 2023 году можно будет использовать результаты:

НМТ 2023;

НМТ 2022;

ВНО 2020 – 2021 годов.

Детали проведения вступительной кампании будут обнародованы в соответствующем порядке приема. Его обнародует МОН при принятии соответствующего закона Верховной Радой Украины.

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Какими будут тестовые задания НМТ

Глава Минобразования Сергей Шкарлет сообщил, что тестовые задания будут заключены в соответствии с программами независимого оценивания по соответствующим предметам. Также в министерстве рассказали, какими будут вступительные экзамены в вузе в 2023 году.

НМТ будет содержать обязательные и дополнительные блоки.

Обязательный блок НМТ

Обязательный блок будет состоять из четырех предметов:

украинского языка;

математики;

истории Украины;

иностранного языка (по выбору поступающих будут предложены английский, французский, немецкий и испанский языки).

Участники в течение 90 минут будут выполнять задания по украинскому языку и математике. После короткого перерыва еще 90 минут будут работать над задачами истории Украины и иностранного языка.

Дополнительный блок НМТ

В отдельный день поступающие смогут составить дополнительный блок НМТ по физике, химии или биологии, результатом которого можно будет заменить оценку по истории Украины или иностранному языку.

Тестирование по дополнительным предметам будет длиться 75 минут.