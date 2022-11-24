Глава Минобразования Сергей Шкарлет сообщил, что тестовые задания будут заключены в соответствии с программами независимого оценивания по соответствующим предметам. Также в министерстве рассказали, какими будут вступительные экзамены в вузе в 2023 году.

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Какими будут тестовые задания НМТ

НМТ будет содержать обязательные и дополнительные блоки.

Обязательный блок НМТ

Обязательный блок будет состоять из четырех предметов:

украинского языка;

математики;

истории Украины;

иностранного языка (по выбору поступающих будут предложены английский, французский, немецкий и испанский языки).

Участники в течение 90 минут будут выполнять задания по украинскому языку и математике. После короткого перерыва еще 90 минут будут работать над задачами истории Украины и иностранного языка.

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Дополнительный блок НМТ

В отдельный день поступающие смогут составить дополнительный блок НМТ по физике, химии или биологии, результатом которого можно будет заменить оценку по истории Украины или иностранному языку.

Тестирование по дополнительным предметам будет длиться 75 минут.

Важно! Изменить формат проведения вступительных экзаменов возможно только после принятия соответствующего Закона, являющегося компетенцией Верховной Рады Украины.

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