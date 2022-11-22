Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет отметил, что невозможно, в частности, охватить тестированием потенциальных поступающих в украинские вузы, ведь они временно находятся за границей. Так, составляющая безопасности и трудности логистики не позволяют МОН планировать проведение ВНО в традиционном формате.

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Как будет проходить вступительная кампания в вузы в 2023 году

МОН, по словам министра, как альтернативу ВНО рассматривает проведение в 2023 году усовершенствованного НМТ. Тестовые задания будут заключены в соответствии с программами независимого оценивания по соответствующим предметам.

НМТ будет содержать обязательные и дополнительные блоки.

Планируется, что обязательный блок будет состоять из четырех предметов:

украинского языка;

математики;

истории Украины;

иностранного языка (по выбору поступающих будут предложены английский, французский, немецкий и испанский языки).

Как будет проходить национальный мультимедийный тест

Участники в течение 90 минут будут выполнять задания по украинскому языку и математике, а после короткого перерыва еще 90 минут будут работать над задачами по истории Украины и иностранному языку.



В отдельный день поступающие смогут выполнить дополнительный блок НМТ по физике, химии или биологии. Его результатом можно будет заменить оценку по истории Украины или иностранному языку. Тестирование по дополнительным предметам будет длиться 75 минут.



Регистрацию для участия в НМТ планируют открыть в апреле, а тестирование в июне–июле 2023 года в рамках основной и дополнительной сессий.



Для поступления в 2023 году могут быть использованы результаты:

НМТ 2023;

НМТ 2022;

ВНО 2020 – 2021 годов.

Важно! Изменить формат проведения вступительных экзаменов можно только после принятия соответствующего Закона, что является компетенцией Верховной Рады Украины.

Шкарлетт добавил, что МОН предоставит больше информации после внесения законопроекта на рассмотрение в парламент. Также обнародует алгоритм приема на обучение в вузы в 2023 году для общественного обсуждения.

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Как продолжалась вступительная кампания в вузы в 2022 году

В этом году из-за полномасштабной войны в Украине абитуриенты писали национальный мультимедийный тест по трем предметам вместо ВНО.

По его результатам выпускники школ и поступали в вузы.

В этом году выпускники, выехавшие за границу из-за войны, впервые могли написать мультимедийный тест в 58 городах 32 стран мира.

В общей сложности его выполняли почти 215 тысяч абитуриентов. Из них более 23 тысяч человек – за рубежом.

Более 10 тысяч участников национального мультимедийного теста, по словам главы МОН, получили 200 баллов хотя бы по одному предмету. Также почти 2 тысячи человек – по двум предметам и более 560 – по трем

На бакалавриат, на бюджет, в украинские вузы в этом году поступило более 63 тысяч человек. На платную форму обучения – около 78 тысяч абитуриентов, добавил министр.

При этом около 190 поступающих будут учиться в частных вузах за средства государства.

Также в этом году причислили почти полмиллиона абитуриентов в колледжи.