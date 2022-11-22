Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет зазначив, що неможливо, зокрема, охопити тестуванням потенційних вступників до українських ВНЗ, адже вони тимчасово перебувають за кордоном. Так, безпекова складова та труднощі логістики не дозволяють МОН планувати проведення ЗНО у традиційному форматі.

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Як відбуватиметься вступна кампанія у виші у 2023 році

МОН, за словами міністра, як альтернативу ЗНО розглядає проведення у 2023 році удосконаленого НМТ. Тестові завдання укладуть згідно з програмами незалежного оцінювання з відповідних предметів.

НМТ міститиме обов'язковий та додатковий блоки.



Планують, що обов'язковий блок складатиметься з чотирьох предметів:

української мови;

математики;

історії України;

іноземної мови (на вибір вступників будуть запропоновані англійська, французька, німецька та іспанська мови).

Як відбуватиметься національний мультимедійний тест

Учасники упродовж 90 хвилин виконуватимуть завдання з української мови та математики, а після короткої перерви ще 90 хвилин працюватимуть над завданнями з історії України та іноземної мови.



В окремий день вступники зможуть скласти додатковий блок НМТ з фізики, хімії чи біології. Його результатом можна буде замінити оцінку з історії України або іноземної мови. Тестування з додаткових предметів триватиме 75 хвилин.



Реєстрацію для участі в НМТ планують відкрити у квітні, а тестування у червні – липні 2023 року в межах основної та додаткової сесій.



Для вступу у 2023 році можуть бути використані результати:

НМТ 2023 року;

НМТ 2022 року;

ЗНО 2020 – 2021 років.

Важливо! Змінити формат проведення вступних випробувань можливо лише після ухвалення відповідного Закону, що є компетенцією Верховної Ради України.

Шкарлет додав, що МОН надасть більше інформації після внесення законопроєкту на розгляд до парламенту. Також оприлюднить алгоритм прийому на навчання до вишів у 2023 році для громадського обговорення.

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Як тривала вступна кампанія у виші у 2022 році

Цього року через повномасштабну війну в Україні абітурієнти писали національний мультимедійний тест з трьох предметів замість ЗНО.

За його результатами випускники шкіл і вступали до ВНЗ.

Цього року випускники, які виїхали за кордон через війну, вперше могли написати мультимедійний тест у 58 містах 32 країн світу.

Загалом його складали майже 215 тисяч абітурієнтів. З них понад 23 тисячі осіб – за кордоном.

Понад 10 тисяч учасників національного мультимедійного тесту, за словами очільника МОН, отримали 200 балів хоча б з одного предмета. Також майже 2 тисячі осіб – з двох предметів та понад 560 – з трьох

На бакалаврат, на бюджет, в українські виші цьогоріч вступило понад 63 тисячі осіб. На платну форму навчання – майже 78 тисяч абітурієнтів, додав міністр.

При цьому майже 190 вступників навчатимуться у приватних вишах за кошти держави.

Також цього року зарахували майже пів мільйона абітурієнтів до коледжів.