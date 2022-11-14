Саме за результатами НМТ вступників і зараховували до українських вишів. Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет повідомив, що писатимуть абітурієнти у 2023 році, аби мати шанс стати студентами.
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Як вступатимуть абітурієнти у виші у 2023 році
Шкарлет уточнив, що випускники й у 2023 році, ймовірно, складатимуть мультипредметний тест замість ЗНО. У Міносвіти вже видали наказ про впровадження незалежного оцінювання на 2023 рік. При цьому розробили альтернативу у вигляді національного мультипредметного тесту.
З розширенням можливості вступу – тим, хто готувався на медиків, філологів, технічні спеціальності, – ЗНО буде запроваджене обов'язково. Якщо діти готуватимуться до ЗНО, а у нас буде продовжено воєнний стан, маємо дати альтернативу,
– уточнив міністр.
За його словами, у Міносвіти також планують розширити мультипредметний тест.
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Як відбувалася вступна кампанія у виші у 2022 році
- Цього року через повномасштабну війну в Україні абітурієнти писали національний мультимедійний тест з трьох предметів замість ЗНО.
- За його результатами випускники шкіл і вступали до ВНЗ.
- Цього року випускники, які виїхали за кордон через війну, вперше могли написати мультимедійний тест у 58 містах 32 країн світу.
- Загалом його складали майже 215 тисяч абітурієнтів. З них понад 23 тисячі осіб – за кордоном.
- Понад 10 тисяч учасників національного мультимедійного тесту, за словами очільника МОН, отримали 200 балів хоча б з одного предмета. Також майже 2 тисячі осіб – з двох предметів та понад 560 – з трьох
- На бакалаврат, на бюджет, в українські виші цьогоріч вступило понад 63 тисячі осіб. На платну форму навчання – майже 78 тисяч абітурієнтів, додав міністр.
- При цьому майже 190 вступників навчатимуться у приватних вишах за кошти держави.
- Також цього року зарахували майже пів мільйона абітурієнтів до коледжів.